Beginn um 20 Uhr

Benefiz­konzert in Kraig: Kärntner "Ur Quintett" heizen ein

Kraig - Am 22. April 2023, findet im Kultursaal in Kraig ein Benefizkonzert statt. Das "Ur Kärntner Quintett" sorgt für jede Menge musikalische Unterhaltung und gute Laune. Die Einnahmen gehen an den Marienhof in Maria Saal.

