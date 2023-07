Leidenschaft "Garteln" Hobby-Gärtner aufgepasst: Letztes Saatgut­schenkfest steht vor der Tür Villach - Zum dritten und für heuer letzten Mal laden "Verantwortung Erde" am Freitag, den 21. April 2023, alle Gartl-Interessierten zum Saatgutschenkfest ein. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) Von 11 bis 15 Uhr kann man sich mit sortenreinem Saatgut eindecken. © Verantwortung Erde

Saatgut von Kulturpflanzen bildet die Grundlage unserer Ernährung. Eines der Kernanliegen von “Verantwortung Erde” ist die regionale Unabhängigkeit, weshalb wsie sich bemühen, auf die Bedeutung der Saatgutsouveränität aufmerksam zu machen. Diesmal werden von 11 bis 15 Uhr am Nikolaiplatz die samenfesten beziehungsweise vermehrbaren Saatgutraritäten verschenkt. Gerne kann auch eigenes Saatgut zum weiterverschenken mitgebracht werden.

Vorfreude auf Gartensaison

“Wir freuen uns durch die alljährlichen Saatgutfeste einen Beitrag zur Ernährungssouveränität und zur Vielfalt in den Villacher Gärten leisten zu können.” so Bewegungssprecher Sascha Jabali. Bei Regenwetter findet das Saatgutfest im “Myzel”, in der Lederergasse 18, statt. Die Vorfreude, gemeinsam über die nächste Gartensaison zu plaudern, ist groß.