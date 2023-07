Eröffnung im Sommer "Mamma mia: "Napo" serviert künftig Pizza, wie in Napoli Graz - Der Kapistran-Pieller-Platz bekommt im Sommer einen Hauch von "bella Italia" ab. Mitte Juli soll das "Napo" eröffnen. Wie der Name schon verrät, werden hier Pizzen wie in Napoli serviert. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © 5min.at

Im Sommer kommt ein Hauch von Neapel nach Graz. Das alte Stadtcafé am Kapistran-Pieller-Platz wird zu einer Pizzeria mit 82 Sitzplätzen. Serviert werden Pizzen ganz wie in Napoli. Naja, das verrät ja auch schon der Name “Napo”. Das Restaurant wird sogar einen neapolitanischen Original-Pizzaofen besitzen. Laut “der Grazer” ist die Eröffnung für Mitte Juli geplant. Hinter der neuen Pizzeria steckt der Betreiber Dominik Flasser. Flasser ist derzeit auch der Direktor des Hotels Mariahilf.