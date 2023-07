Zum Welttag des Buches „Blechviper“: In diese 25 Geschichten verbeißt sich sogar Kärntens Prominenz Klagenfurt - "Ungewöhnliche Alltagsgeschichten“ erwarten euch im Buch „Die Blechviper“. Geschrieben wurde es vom Klagenfurter Autor Harald Raffer. Das Besondere? Das Werk findet sehr viel Zuspuch von zahlreichen Persönlichkeiten Kärntens. von Janine Ploner 2 Minuten Lesezeit (241 Wörter) Sänger und Poet Konstantin Wecker (re) blättert mit dem Verfasser der „ungewöhnlichen Alltagsgeschichten“ in dem vorliegenden Werk. © Sieglinde/KK

Da musste kürzlich selbst Polizeihauptmeister Michi Mohr von der erfolgreichen TV-Serie Rosenheim-Cops schmunzeln, als er im Buch „Die Blechviper“ vom Kärntner Autor Harald Raffer das Kapitel über einen nachdenklichen Ordnungshüter und dessen Probleme mit einem simplen Strafzettel las. Der sympathische Fernsehstar, Sänger und gebürtige Klagenfurter Maximilian Müller, der den ewig beflissenen Michi in deutscher Uniform und mit viel Augenzwinkern spielt: „Es sind alle 25 ungewöhnlichen Alltagsgeschichten lesenswert und einige enden durchaus tragisch“.

Prominente Leser

Der deutsche Liedermacher und Poet Konstantin Wecker, der als Autor bei einer beeindruckenden Lesung in Obervellach begeisterte, zur „Blechviper“: „Das Buch kenne ich doch. Mit interessanten Handlungen….“ Zu den Lesern des beim Kärntner Drava-Verlag erschienen Werkes zählen mittlerweile unter anderem Fußball-Trainer Peter Pacult, der Kärntner Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) , Burgtheater-Direktor Martin Kusej, Stadttheater-Chef Aron Stiehl, PEN-Club-Repräsentant Günter Schmidauer, Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten), Kulturstadtrat Franz Petritz (SPÖ), „Sängerfürst“ Richi Di Bernardo, Wirtschaftskammer-Funktionär Franz Ahm, Dompfarrer Peter Allmaier, Volksschauspieler Seppi Ess und Landtagspräsident Reinhart Rohr. Eine Fortsetzung der „Blechviper“ ist geplant. Vom Klagenfurter Autor stammt auch das ebenfalls bei Drava erschienene Kinder- und Jugendbuch „Der kleine Ronny – Botschafter der Erde“. Das mit dem Kärntner Jugendpreis ausgezeichnete Werk wurde ins Ukrainische übersetzt und an Flüchtlingskinder in Österreich und Deutschland verteilt. Auch der kleine Ronny wird bald in einem weiteren Band neue und spannende Abenteuer im fernen Weltraum erleben.

Keine Angst vor der „Blechviper“: Der beliebte Rosenheim-Cop Michi Mohr alias Max Müller (li) mit Autor Harald Raffer in Klagenfurt. © Sieglinde/KK