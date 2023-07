In weniger als einer Stunde ÖFB-Cup­finale: Karten für Sturm-Fans bereits aus­verkauft Graz - Der Andrang war enorm: Am heutigen Donnerstag ab 10 Uhr wurden die Karten für das ÖFB-Cupfinale aus dem Sturm-Kontingent verkauft. In weniger als einer Stunde waren die Tickets auch schon ausverkauft. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (196 Wörter) SYMBOLFOTO © Elisa Auer

Großer Ansturm an der Außenkasse des Merkur Stadions in Liebenau. Das Kontingent des SK Sturms für das ÖFB-Cupfinale in Klagenfurt am 30. April wurden am heutigen Donnerstag, dem 20. April, ab 10 Uhr zum freien Verkauf angeboten. Die Sturm-Fans mussten schnell sein, nach knapp einer Stunde waren die paar hundert letzten Resttickets auch schon ausverkauft. Manche Fans reisten sogar schon am Mittwochabend an und campierten vor dem Stadion. Pro Person konnten nur zwei Tickets erworben werden. Zugewiesen wurden die Sturm-Fans auf die nördliche Tribüne des Wörthersee-Stadions.

Sturm entschuldigte sich

Der SK Sturm Graz entschuldigte sich schon im Vorhinein auf Facebook bei seinen Fans: “Liebe Schwoaze, die Ticketnachfrage für dieses außergewöhnliche Cup-Finale ist immens groß. Wir haben uns die Verkaufsstrategie lange überlegt und versucht für alle eine faire Lösung zu finden. Wir hätten euch natürlich alle gerne im Stadion gesehen und wissen, dass wir mit dieser Lösung nicht alle glücklich machen können. Wir hoffen dennoch, dass ihr uns an diesem speziellen Tag vor Ort oder vor dem Fernseher lautstark unterstützt.”