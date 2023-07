Traurige Bilanz Kärnten: Mehr als die Hälfte der Verkehrs­unfälle passieren im Ortsgebiet Kärnten - 1.914 Verletzte und neun Todesopfer. Das war die traurige Bilanz der Verkehrsunfälle im Ortsgebiet in Kärnten im Jahr 2021. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (316 Wörter) SYMBOLFOTO © Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Mehr als die Hälfte der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in Kärnten passieren im Ortsgebiet, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse auf Basis von Daten der Statistik Austria zeigt. Im Drei-Jahreszeitraum 2019 bis 2021 passierten 58 Prozent der Verkehrsunfälle mit Personenschaden im Ortsgebiet, dabei wurden insgesamt 5.498 Menschen verletzt und 19 Menschen kamen ums Leben. “Viele Gemeinden und Städte möchten durch Temporeduktion die Verkehrssicherheit in ihrem Ort erhöhen, doch die Straßenverkehrsordnung behindert sie dabei. Möchte eine Gemeinde auf einer Straße Tempo 30 statt 50 einführen, braucht es dafür ein Gutachten inklusive Erhebung von Verkehrsdaten und Gefahrenmomenten. Immer wieder scheitern Gemeinden und Städte aufgrund der StVO mit ihrem Anliegen bei der zuständigen Bezirksbehörde”, erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Forderung an die Bundesregierung

“Ziel muss es sein, das gefahrene Tempo im Ortsgebiet als Stadt selbst in die Hand nehmen zu können”, betont Thomas Weninger, Generalsekretär des Österreichischen Städtebundes. Die aktuelle Regelung in der Straßenverkehrsordnung sei veraltet und nicht mehr zeitgemäß. Sie stehe auch im krassen Widerspruch zu den Verkehrssicherheitszielen. “Wir fordern Bundesregierung und Nationalrat auf, umgehend die rechtlichen Voraussetzungen in der StVO zu schaffen, damit Städte und Gemeinden ohne Hindernisse Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit dort umsetzen können, wo sie es für sinnvoll erachten”, so Mosshammer.

Unterstützung von Kärntner Gemeinden

Der Forderung des VCÖ haben sich österreichweit bereits viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Verkehrsstadträtinnen und Verkehrsstadträte angeschlossen. Auch Kärnten ist hier bereits mit vier Gemeinden vertreten, darunter die Gemeinden Paternion, Pörtschach am Wörthersee, St. Andrä im Lavanttal und Velden am Wörthersee. “Je mehr Gemeinden und Städte diese Initiative unterstützen, umso größer die Chance, dass diese Initiative zu einer erfolgreichen Änderung der Straßenverkehrsordnung führt. Wir werden die kommenden Wochen weitere Unterstützungen sammeln”, ruft die Mosshammer zur Unterstützung der VCÖ-Initiative auf.