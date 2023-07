Sanierung statt Umbau Schlechte Nachrichten für Skater-Szene: Grün­anger-Umbau vorerst ab­geblasen Graz - Schon lange wünscht sich die Grazer Skater-Szene die Neugestaltung des Skateparks am Grünanger. Nun wurde der Umbau aus finanziellen Gründen vorerst abgeblasen. Der Skatepark muss allerdings demnächst saniert werden, ansonsten müsste er geschlossen werden. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (371 Wörter) © pixabay.com

Seit Jahren ist der Umbau des Skateparks am Grünanger ein Thema. Ein fertiger Umbau-Plan liegt dem Sportamt bereits vor. Nun die schlechte Nachricht: Der Grünanger-Umbau wurde vorerst abgeblasen. Das Projekt sei derzeit aus finanziellen Gründen nicht realisierbar, erklärt Stadtrat Manfred Eber (KPÖ) auf Anfrage von 5 Minuten.

Sanierung statt Neugestaltung

In einem Artikel weist der Grazer Rollbret Ästheten Bund (GRÄB) darauf hin, dass die “freiwillige Einschränkung beim Skaten auf öffentlichen Plätzen mit dem Versprechen von Ausweichflächen verbunden ist”, dazu zählen eben die Skateparks wie jener am Grünanger. Dennoch muss der Skatepark demnächst zumindest saniert werden, ansonsten droht eine Schließung. “Das heißt, ein in die Jahre gekommener Skatepark wird notdürftig geflickt, für möglicherweise 100.000 Euro oder mehr – damit er nicht komplett gesperrt werden muss. Der Umbau ist damit für Jahre, vielleicht sogar für immer vom Tisch”, erläutert der GRÄB.

Umbau für immer vom Tisch?

Finanzstadtrat Eber sieht das nicht so: “Das bedeutet nicht, dass das Projekt abgesagt ist. Wir behalten das Projekt im Auge und sollten sich die finanziellen Spielräume auftun, sind wir gerne bereit, erneut über die Realisierung einer neuen Skateanlage zu sprechen.” Der Umbau des Skateparks am Grünanger sei also noch nicht komplett vom Tisch. “Wir verstehen, dass dies für die Skatecommunity unbefriedigend sein mag, und wir möchten betonen, dass wir ihr Anliegen ernst nehmen”, so Eber abschließend.

“Weder nachvollziehbar noch zu akzeptieren”

Auf Anfrage von 5 Minuten bestätigte Sportstadtrat Kurt Hohensinner (ÖVP), dass er sich weiterhin für die Erneuerung der Skateanlage Grünanger einsetzen werde: “Ich verstehe alle Vertreter der Skate-Community, die jetzt enttäuscht sind. Obwohl wir seit mehr als einem Jahr bereit für die Umsetzung sind, wurden wir immer wieder vertröstet. Von meiner Seite kann ich aber versprechen, dass ich nicht müde werde, für dieses wichtige Sportinfrastrukturprojekt zu kämpfen und mich weiter für dieses starkmachen werde.” Für ihn sei es weder “nachvollziehbar noch zu akzeptieren”, dass der Umbau vorerst abgeblasen werde. Das neue Skate-Zentrum solle dabei ja auch für Weltcups und internationale Bewerbe geeignet sein.