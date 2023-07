Mittwochabend Unfall auf A10: Auto krachte wegen Aqua­planing in Leitschiene A10 Tauernautobahn - Unfall wegen Aquaplaning: Eine 48-Jährige verlor am späten Mittwochabend die Kontrolle über ihr Auto auf der A10 Tauernautobahn. Sowohl sie selbst als auch ihre beiden Mitfahrer wurden verletzt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (77 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Nichtsahnend war eine 48-jährige Autofahrerin aus dem Kosovo am späten Mittwochabend auf der A10 Tauernautobahn in Fahrtrichtung Villach unterwegs, als sie auf Höhe von Weißenstein durch Aquaplaning plötzlich die linke Leitschiene touchierte. “In weiterer Folge wurde das Fahrzeug zur rechten Leitschiene geschleudert und kam am Pannenstreifen zum Stillstand”, berichten die Einsatzkräfte. Sowohl die Lenkerin als auch die zwei Mitfahrer erlitten Verletzungen. Sie wurden von der Rettung in das LKH Villach eingeliefert.