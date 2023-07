Gemeinnützige Arbeit Nach Droh­ungen an Kärntner Schulen: Erste Konse­quenzen für Jugend­liche Kärnten - Mehrere Schulen mussten in den letzten Wochen aufgrund von Bombendrohungen evakuiert werden - jedes Mal rückten zahlreiche Einsatzkräfte aus. Inzwischen wurden mehrere Verdächtige ausgeforscht. Für zwei Schülerinnen gibt es nun erste Konsequenzen. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) © 5min.at

Ende März kam es in Kärnten beinahe täglich zu Großeinsätzen aufgrund vermeintlicher Bombendrohungen an Schulen. Bisher stellten sich diese Drohungen immer als “schlechte Scherze” heraus. Die Ermittlungen liefen seitens der Polizei auf Hochtouren. Mittlerweile konnten mehrere Verdächtige ausfindig gemacht werden, die hinter den Drohungen stecken sollen. Darunter auch zwei Schülerinnen aus unterschiedlichen Schulen, die sich nun ersten Konsequenzen stellen müssen.

Schülerinnen müssen gemeinnützige Arbeit leisten

Wie Medien berichten, wurde den beiden Mädchen (14 und 16 Jahre alt) eine Diversion angeboten. Man habe sich also vorerst auf eine außergerichtliche Lösung geeinigt. Demnach müssen die Schülerinnen gemeinnützige Arbeit in karitativen Einrichtungen leisten – im Ausmaß von jeweils 60 bzw. 100 Stunden. Werden die Stunden nicht in der vorgegeben Zeit geleistet, drohe ein Gerichtsverfahren. Die Diversion sei noch nicht rechtskräftig. Auch die Einsatzkosten könnten den Schülerinnen bzw. deren Eltern in Rechnung gestellt werden.