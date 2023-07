Zwei Jahre Haft Prozess um brutalen Überfall auf Pensionisten: Schuldspruch für Täter Graz/ Oststeiermark - Am heutigen Donnerstag, dem 20. April, wurde am Grazer Straflandesgericht ein Überfall von vor über 15 Jahren behandelt. Für den dritten Täter gab es heute einen Schuldspruch. Der Angeklagte bekam eine zweijährige Haftstrafe, die ihm zur Gänze bedingt nachgesehen wird. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (218 Wörter) VOR GERICHT © 5min.at

Die Tat geschah am 13. Juni 2008. Zwei Täter überfielen einen 83-jährigen Oststeirer in seinem Wohnhaus. Sie fesselten ihn mit Klebeband und stahlen 5.000 Euro Bargeld und noch andere Wertgegenstände. Schnell flüchteten die Täter gemeinsam mit dem dritten Beteiligten, der das Fluchtfahrzeug fuhr. Der Pensionist konnte sich selbst befreien und die Einsatzkräfte alarmieren.

Der dritte Beteiligte, also der Lenker, konnte kurz nach der Tat ausfindig gemacht werden. Er wurde im Herbst 2008 zu zwei Jahren Haft verurteilt. Die beiden anderen Täter konnten mit ihren Alias-Identitäten untertauchen. Es wurde international nach ihnen gefahndet. Erst über ein Jahrzehnt später, im Herbst 2021, konnte einer der beiden Täter, ein Moldawier, gestellt werden. Auch er wurde zu mehreren Jahren Haft verurteilt.

Der dritte Täter wurde erst im Herbst 2022 festgenommen. Am heutigen Donnerstag, dem 20. April, musste sich der 49-jährige Moldawier vor Gericht verantworten. Er stritt allerdings einen Zusammenhang mit dem Überfall ab. Der Angeklagte wurde schuldig gesprochen. Er bekam zwei Jahre Freiheitsstrafe, die ihm zur Gänze bedingt nachgesehen wurde – für eine Probezeit von drei Jahren. Als Urteilsbegründung gab der Richter an, dass das Verbrechen schon lange zurückliege, heißt es in Medienberichten. Der Angeklagte sei seit Jahren unbescholten und habe sich ein ordentliches Leben aufgebaut. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.