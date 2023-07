Super! Staatsmeisterin der Wald­arbeit kommt aus Kärnten Lendorf - Österreichs angehende Forstprofis bewiesen ihr Können bei der heurigen Staatsmeisterschaft Waldarbeit für Schüler und Studierende in der Landwirtschaftlichen Fachschule Tamsweg. Die Staatsmeisterin kommt von der LFS Litzlhof-Ehrental. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (211 Wörter) #GOODNews © Iscom

22 Mannschaften aus österreichischen Fachschulen traten heuer in der LFS Tamsweg gegeneinander an, um ihr Talent in Sachen Waldarbeit unter Beweis zu stellen. Dabei galt es im ersten Durchlauf, bestmöglich in den vier Disziplinen abzuschneiden: Von “Fallkerb und Fällschnitt” über “Präzisionsschnitt” und “Kettenwechsel” hin zum “Kombinationsschnitt”.

Jury-Team bewertet Umgang mit der Kettensäge

“Ich bewundere den Ehrgeiz der jungen Leute, und gleichermaßen auch den Einsatz der Lehrkräfte, die sich nicht nur intensiv auf diese Meisterschaft vorbereiten, sondern das ganze Jahr über ihre Fachexpertise und Begeisterung für die professionelle Forstarbeit weitergeben – das ist für unsere Branche vorbildhaft”, erklärt Mathias Gappmaier, Direktor der LFS Tamsweg. Beurteilt werden die Leistungen der Jugendlichen vom Jury-Team in vielerlei Hinsicht. Ein besonderes Augenmerk liegt jedenfalls auf dem korrekten Umgang mit der Kettensäge und der Einhaltung sämtlicher Sicherheitsaspekte.

Staatsmeisterin kommt aus Kärnten

Im Finale des Bewerbs durften am zweiten Tag schließlich die zwölf besten Teilnehmer in der Disziplin „Entasten“ antreten. In der Einzel-Gesamtwertung konnten sich Carina Modl von der LFS Litzlhof-Ehrental in Kärnten und Manuel Auingen von der FFS Traunkirchen in Oberösterreich knapp durchsetzen. Ein Wiedersehen für die besten Jungprofis Österreichs gibt es bei der Europameisterschaft in Norwegen, die bereits Ende Mai startet.