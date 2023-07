Radmarathon & MTB Trophy Mountainbike-Fans kommen am 3. und 4. Juni voll auf ihre Kosten Bad Kleinkirchheim - Die Freude steigt: Der ARBÖ Kärnten Radmarathon startet am 4. Juni in Bad Kleinkirchheim in seine elfte Saison. Am Vortag feiert die nock/bike MTB Trophy ihre Premiere. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © Mathias Praegan

Der ARBÖ Kärnten Radmarathon findet seit 2021 mit einem neuen Wertungsmodus statt. Denn bei diesem sportlichen Spektakel soll der Genuss-Faktor im Vordergrund stehen. “Eine Zeitnehmung gibt es nur bei den Anstiegen, was für erhöhte Sicherheit aller Biker sorgt”, erklärt Norbert Unterköfler, Obmann des Radclubs Feld am See als Veranstalter. Getreu dem Motto “bike&enjoy” radeln die bis zu 500 Teilnehmer 106 Kilometer. Teil der Streckenführung ist eine der schönsten und aussichtsreichsten Panoramastraßen Österreichs: Die Nockalmstraße. Alternativ wartet die Bergwertung mit 50 Kilometern darauf, bewältigt zu werden.

Neues Rennformat am Vortag

Am Vortag zum ARBÖ Kärnten Radmarathon feiert die allererste nock/bike MTB Trophy ihre Premiere. Startschuss ist am 3. Juni am Kirchplatz in Feld am See. “Die Auffahrt über Forstwege und Naturtrails erfolgt mit Mittelzeitnehmung, die Abfahrt auf den neun von insgesamt 15 Kilometern des längsten Flow Trails Europas ohne Zeitmessung”, schildert Obmann Wolfgang Truntschnig. Auf die Sieger warten tolle Preise.