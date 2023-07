"Vorausschauender Schulterschluss wichtig" Anzahl der Wölfe in Kärnten steigt: "Gefahren­potenzial wird noch unterschätzt" Kärnten - In Kärnten scheint die Anzahl der Wölfe rasant zu steigen. Das stellt Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz und Politik vor neue Herausforderungen. Um in Zukunft Nutzung und Bewirtschaftung auch für Tourismus und Freizeit sicherzustellen, brauche es jetzt ein vorausschauendes Handeln. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (550 Wörter) © Pixabay / WorldInMyEyes Artikel zum Thema Wolf ist jetzt vor den Toren Villachs an­gelangt

Vor 20 Jahren sei es für Experten noch völlig unvorstellbar gewesen, dass sich in den Kärntner Bergen Wolfsrudel niederlassen und die Population rasant wächst. Durch die Rückkehr der Raubtiere in dicht besiedelte Kulturlandschaften wird die Gesellschaft vor neue Probleme und Herausforderungen gestellt. Erst kürzlich wurden zum Beispiel mehrere Wölfe im Einzugsbereich Dobratsch gesichtet, 5 Minuten berichtete. Wie komplex die Sache bei den Wölfen ist, erklärten anhand von belegten Daten und Fakten Experten aus verschiedensten Perspektiven bei einer Veranstaltung vom Forum Naturschutz und Wirtschaft Kärnten in der Wirtschaftskammer Kärnten gemeinsam mit Landwirtschaftskammer Kärnten, dem internationalen St. Hubertus-Orden und der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft Kärnten.

Aktuelle Situation in Kärnten

Bis 2019 hat es demnach in Kärnten nur vereinzelt Sichtungen von Wölfen gegeben. 2021 gab es bereits 28 Wölfe im Land, überwiegend im Oberkärntner Raum. Inzwischen haben sich zwei Rudel mit Nachwuchs gebildet. Für das laufende Jahr wird mit einer starken Steigerung gerechnet, es sind bereits fünf Wölfe neu hinzugekommen. „Wenn ich mir die Zahlen ansehe, steht Kärnten aktuell da, wo Deutschland wahrscheinlich vor 20 Jahren war und ist gerade mittendrin in der Wiederbesiedlungsphase“, sagte Roman Kirnbauer, Wildbiologe und Wolfsbeauftragter vom Land Kärnten. Das wirkt sich naturgemäß auch auf die Anzahl der Risse und Schäden aus: So waren es 2021 in Kärnten 125 gerissene Tiere, 2022 fast 400.

Entsprechend besorgt zeigte sich Josef Obweger, Obmann des Kärntner Almwirtschaftsvereins: „Ein Miteinander von Mensch und Wolf hat es auf der Alm nie gegeben. Die offene Kulturlandschaft ist keine Selbstverständlichkeit. Die Bewirtschaftung der Almen bewahrt die Biodiversität.“ Das Gefahrenpotenzial vom Wolf werde noch unterschätzt und beeinflusse nicht nur die Almwirtschaft langfristig, sondern auch den Tourismus. Herdenschutzhunde und Zäune seien keine Lösung und schließen Tourismus sowie Freizeitnutzung aus. „Wir müssen unsere von Menschenhand geschaffenen Kulturlandschaften erhalten. Für unsere Gäste sind Naturerlebnis, Wandern und Radfahren ein ausschlaggebendes Urlaubsmotiv. Deshalb setzen wir weiterhin auf eine gute Kooperation mit Alm- und Landwirtschaft“, sagte Sigismund Moerisch, Obmann der WK-Fachgruppe Hotellerie und betonte, dass für ihn Wölfe in der Kärntner Kulturlandschaft keinen Platz haben.

Schulterschluss von Wirtschaft und Landwirtschaft

Landwirtschaft, Tourismus, Naturschutz, Jägerschaft, Politik: Der gemeinsame Austausch und die Zusammenarbeit sollen fortgesetzt werden. „Der Wolf hat in unserer Kulturlandschaft nichts verloren. Wir müssen unsere Bauern und Urlauber schützen, deshalb haben wir durch die Wolfsverordnung ein schnelles Eingreifen bei Schadensfällen möglich gemacht“, so Landeshauptmannstellvertreter und Landwirtschaftsreferent Martin Gruber. Für Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschaftskammer Kärnten, ist die Wolfsverordnung ein großer Schritt in die richtige Richtung. Weitere müssten folgen, denn das Ziel sei Kärnten als wolfsfreie Zone auszuweisen in der eine unbürokratische Bejagung der Raubtiere möglich ist. Gerhard Oswald, Prior des Internationalen St. Hubertus Ordens Kärntens, pochte auf das Wahrnehmen der umfassenden Sorgfaltspflicht – diese beginnt bei ihm bei der sachlichen Information und Aufklärung über das Monitoring bis hin zu Maßnahmen. „Die fachliche Auseinandersetzung aus verschiedenen Betrachtungswinkeln war eindrucksvoll und spannend. Wir wollen den Austausch in Zukunft fortsetzen und vorausschauend agieren“, resümierte Moderator Christoph Aste, Obmann Forum Naturschutz und Wirtschaft Kärnten. Das Publikumsinteresse an dem Thema war groß, was sich auch in der anschließenden Fragerunde mit den Referenten widerspiegelte.