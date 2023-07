Am Limit? Personalmangel: Wie schlimm ist die Lage in den Kärntner Landes­kliniken wirklich? Kärnten - In ganz Österreich fehlt es den Krankenhäusern an Pflegekräften und Ärzten. Auch in den Häusern der Kärntner Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft (KABEG) ist die Lage angespannt. Die Folge sind Bettensperren und überlastetes Personal. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (217 Wörter) © Bettina Nikolic

Die Corona-Pandemie liegt zwar hinter uns, dennoch sind Österreichs Krankenhäuser weiterhin heillos überlastet. In den Medien häufen sich Berichte über dramatische Situationen im Gesundheitssystem. Von Gefährdungsanzeigen und gesperrten Betten ist die Rede. Aber wie sieht die Lage in den Kärntner Landeskliniken aus? Wir haben bei der KABEG genauer nachgefragt. Dort kann man beruhigen: “Die Patientenversorgung ist in allen Häusern der KABEG vollumfänglich gewährleistet.” Jedoch sei die Personalsituation in allen Bereichen, wie in ganz Österreich, angespannt. Dies ziehe sich durch alle Abteilungen und Bereiche.

Auch in Kärnten gibt es Bettensperren

Wegen des Personalmangels können auch nicht alle Betten besetzt werden. “Es gibt auch in den Kärntner Landeskliniken Bettensperren”, stellt man klar. Diese würden sich aber – verglichen mit aktuellen Berichten aus anderen Bundesländern – in Grenzen halten. Jedoch seien die Mitarbeiter sowohl in der Medizin als auch in der Pflege mit einem enormen Arbeitsaufkommen konfrontiert und seit Jahren einer hohen Belastung ausgesetzt. “Vor allem in den Ambulanzen hat das Patientenaufkommen in den letzten Jahren deutlich zugenommen”, erklärt die Pressesprecherin der KABEG. Besonders ärgerlich: “Viele Patienten, die in den Spitalsambulanzen behandelt werden, brauchen nicht die Strukturen eines Krankenhauses.” Sie könnten laut der KABEG auch im “extramuralen Bereich”, also zum Beispiel beim Hausarzt, versorgt werden.