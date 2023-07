"Händchen halten fürs Klima" "Klima-Aktivisten" kleben an­einander fest: TikTok-Video sorgt für Lacher Graz - Ein lustiges Video geht derzeit auf TikTok viral. Darauf zu sehen: Zwei "Klima-Aktivisten", die sich versehentlich an den Händen zusammenklebten. Bei dem TikTok konnten sich die meisten das Lachen nicht verkneifen, wie man in den Kommentaren merkt. von Sabrina Tischler 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) Social Media © Montage: Adrian Schöpflin/ Screenshot TikTok

Derzeit sorgt ein TikTok-Video für viele Lacher: In dem Video sind zwei “Klimaaktivisten” zu sehen, die sich bei einer Protestaktion in Graz versehentlich zusammengeklebt haben sollen. Kommentare, wie “Händchen halten fürs Klima. Super Aktion”, “Together Forever” und “Hand in Hand laufen sie davon”, lassen einen nochmals so richtig schmunzeln. Wie in Windeseile ging das TikTok viral: Über 500.000 Mal wurde es bereits angesehen.

Alles nur Fake

Bei dem Video dürfte es sich allerdings um einen Scherz handeln. “Das sind nicht wir. Das ist ein schlecht gemachter Fake”, heißt es von der “Letzten Generation” auf Anfrage von 5 Minuten. Woran kann man dies erkennen? “Wir tragen keine Kapuzen, wir zeigen nämlich, wer wir sind und wir kleben uns auch nicht zusammen”, erklären die Klimaaktivisten.