Für selbstbestimmte Familienplanung Klagen­furterin startet Bürger­initiative "Zukunft Kinder" Klagenfurt - Gefordert wird eine Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG): Für das Recht der Frau, ihre Eizellen zur Vorsorge einfrieren zu lassen, und für das Recht alleinstehender Frauen, sich mit Hilfe künstlicher Befruchtung ihren Kinderwunsch zu erfüllen – für selbstbestimmte Familienplanung und gegen Diskriminierung von Frauen. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (299 Wörter) © pixabay/Marjonhorn

In Österreich besteht außerhalb einer medizinischen Indikation keine Möglichkeit des Einfrierens von Eizellen zur Vorsorge und Sicherung der Fruchtbarkeit im zunehmenden Alter. Ebenso bestehe ein Verbot der künstlichen Befruchtung für alleinstehende Frauen. Das bestehende FMedG trägt den veränderten Lebensumständen nicht mehr Rechnung, findet Sabrina Krobath, Unternehmerin aus Klagenfurt. Sie ist selbst Betroffene und hat die überparteiliche Bürgerinitiative ins Leben gerufen. Unterstützungs-Unterschriften sind ab sofort möglich auf www.zukunft-kinder.at

Klagenfurterin kämpft für „Zukunft Kinder“

Um sich ihren Kinderwunsch zu erfüllen, hat sie medizinische Unterstützung in Anspruch genommen. Sie kritisiert, dass Single-Frauen von einer künstlichen Befruchtung bei Strafandrohung ausgeschlossen sind – in ihren Augen eine „brutale Existenzverhinderung eines Wunschkindes“. Das vom Gesetzgeber als Hauptargument angeführte „Kindeswohl“ hält sie nur für bedingt gerechtfertigt, zumal Alleinstehende in Österreich nach Kindeswohlprüfung sehr wohl ein Kind adoptieren dürfen. Sie verweist zudem auf das Beispiel Deutschland und weitere zehn Länder in Europa, in denen Single-Frauen eine medizinisch unterstützte Fortpflanzung bereits ermöglicht wird. Frauen wollen sich oft aus Gründen längerer Ausbildungszeiten sowie der Berufs- und Lebensplanung ihren Kinderwunsch zu einem späteren Zeitpunkt erfüllen. Das Durchschnittsalter der Erstgebärenden betrage bereits 31,5 Jahre.

Sabrina Krobath wirbt um Unterschriften für Bürgerinitiative: www.zukunft-kinder.at © Bernhard Horst

Prominente Unterstützung erhält Krobath von renommierten Reproduktionsmedizinern. Univ.-Prof. Gernot TEWS

aus Wels ist Vorstandsmitglied der Österr. Gesellschaft für Reproduktionsmedizin: „Wenn man die Aus- und

Weiterbildung von Frauen ernst nehmen will, führt an einer Gesetzesänderung kein Weg vorbei.“ Und Univ.-Prof.

Heinz STROHMER ist es in seiner Funktion als Vorstandsmitglied der Österreichischen IVF-Gesellschaft ein Anliegen,

dass den vielen betroffenen Menschen in Österreich mehr Behandlungsformen zur Verfügung stehen. Österreich

habe ein Gesetz, das „aus der Zeit gefallen“ sei und Frauen bei der individuellen Erfüllung ihres Kinderwunsches

ausgrenze.