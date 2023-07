Kulturgenuss Neues Villacher Kultur­abo bietet Unter­haltung für jeden Geschmack Villach - Das neue Kulturabo der Stadt Villach bietet wieder eine gute Mischung aus Neuem und Traditionellem. Große sinfonische Orchester, Musiktheater und Tanz werden auf der Bühne im Congress Center gezeigt. von Anja Mandler 3 Minuten Lesezeit (396 Wörter) © Stadt Villach/Astrid Kompan

Wer das Villacher Kulturleben kennt, weiß, dass es durch und durch vielfältig und abwechslungsreich ist. „Jedes Jahr stellt das Team der Kulturabteilung sorgfältig ein eigenes, spannendes Programm für unsere Abonnentinnen und Abonnenten zusammen. Und auch diesmal ist wieder eine exquisite Mischung gelungen“, betont Villachs Kulturreferentin Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Ein buntes Programm

Insgesamt hat das Team der Abteilung Kultur mit Leiter Christian Sturm versucht, in den fünf Hauptsparten 24 hochkarätige Vorstellungen für die kommende Saison zu planen und dabei die Wünsche der Villacherinnen und Villacher zu erfüllen. Zusätzlich gibt es zwei Zugaben und zwei Familienstücke, also 28 genussvolle Kulturmomente. „Um in Zukunft noch besser auf den Geschmack der Abonnentinnen und Abonnenten eingehen zu können, wird gerade eine Umfrage gemeinsam mit der FH-Kärnten gemacht. Wir in Villach wollen Kultur nicht überstülpen, sondern das Angebot liefern, was sich unsere Kulturgenießerinnen und –genießer wünschen“, betont Sandriesser.

Viele Höhepunkte

Das Aushängeschild des Villacher Kulturabos ist die Klang-Sinfonie mit Orchestern und erstklassigen Solisten. „Seit mehr als 30 Jahren sind diese Konzerte top besucht und füllen unser Congress Center mit 1000 Plätzen bis auf den letzten Platz“, sagt Christian Sturm. Heuer sind gleich drei außergewöhnliche Solisten dabei: Einmal der Tenor Mario Lerchenberger, ein gebürtiger Villacher, der sicher in seiner Geburtsstadt begeistern wird. Und zweitens das aus Israel stammende Klavierduo Sivan Silver und Gil Garburg, das mit dem Bohuslav Martinu Philharmonic Orchestra auftritt.

© Bohuslav Martinu Silvergarburg © Rabenhof/Pertramer © Sebastian Wienand © Marco Perulli © Shirley Suarez

Weil das Villacher Kulturabo-Programm auch auf Bewhrtes setzt, ist heuer abermals der charismatische Alessandro Quarta zu Gast. Für neue Varianten von Klassik gemischt mit Jazz, Pop und Rap ist die „Bach.Lab.Group“ zuständig. „Wir versuchen mit solchen neuen Orchestern auch Jugendliche für die Kultur zu begeistern“, betont Sturm. Besonders stolz ist er übrigens auch über das Engagement des Ukrainischen Sinfonieorchesters, die ausschließlich Werke von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern nach Villach bringen. Auf der Theater-Bühne stehen zeitgenössisch interpretierte Stücke auf dem Spielplan, hervorzuheben wäre hier „die wunderbar realistische Welt des fantastischen Herrn Brauer“, ein Stück über den Universalkünstler Arik Brauer. „Das Besondere hier ist, dass das Stück von seiner Tochter Ruth Brauer-Kvam gespielt wird und die Bühnenbilder Originale von Arik sind“, erklärt Sturm. Tanzproduktionen und ein Musical sowie zwei Familienstücke runden das hochwertige Programm ab.