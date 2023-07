Betrug Angebliches Erbe kostete Klagenfurter (75) ein kleines Vermögen Klagenfurt - Mehrere Unbekannte nahmen im Februar 2022 mit einem Klagenfurter (75) durch verschiedene Identitäten per E-Mail und Messenger Dienst Kontakt auf und wollten ihm glaubhaft machen, er könne das Erbe einer sterbenden Frau in Frankreich antreten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) © 5min.at

Sie forderten immer wieder Geldbeträge, damit der Mann an das Erbe kommen würde. Weiters gaben sich die unbekannten Täter als französische Anwälte aus und übermittelten dem Opfer gefälschte Dokumente, um ihn zu weiteren Zahlungen zu bewegen. Misstrauisch wurde der 75-jährige erst Anfang Februar 2023. Bis zur Anzeige am 20. April 2023 recherchierte er zu den Namen selbst im Internet. Erst sein Bankberater riet ihm zur Anzeige. Der Mann überwies in Summe einen niedrigen fünfstelligen Eurobetrag.