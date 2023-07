Am 21. und 22. April Entdecke die neuesten E-Bike-Trends beim GS E-BIKES Saison­opening Fürnitz - Bist du noch auf der Suche nach dem perfekten E-Bike? Dann ist das GS E-BIKES Saisonopening am 21. und 22. April in Fürnitz genau das Richtige für dich! Hier hast du die Chance, die neuesten E-Bike-Trends zu testen und auszuprobieren. Das erfahrene Team von GS E-Bikes steht dir dabei mit individueller Beratung zur Seite. Nutze jetzt die Chance und sichere dir tolle Saisonopening-Vorteile! von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (156 Wörter) Werbung Die Experten von GS E-Bikes sind selbst passionierte Profis und haben für dich das richtige Bike im Gepäck. © GS E-Bike GmbH

Wenn du noch auf der Suche nach dem perfekten E-Bike bist, dann findest du bei den Experten von GS E-Bikes die Lösung. Vor Ort erwartet dich eine breite Auswahl an hochwertigen Bikes im Angebot, die du nicht an jeder Ecke finden wirst. Egal, ob du Trekking-, Mountain- oder Road-E-Bikes bevorzugst, bei GS E-Bikes findest du Top-Marken wie M1, Flyer oder BH. Besonders stolz ist das Unternehmen auf ihre Zusammenarbeit mit der renommierten Marke Moustache. Geschäftsführer und E-Bike-Experte Bernhard Gaggl betont die Einzigartigkeit des Angebots bei GS E-Bikes, bei denen du auf individuelle Beratung und fachkundigen Service zählen kannst.

© GS E-Bike GmbH

Teste dein Traum-E-Bike

Nun lädt der E-Bike Store in Fürnitz, Rosentalstraße 55, am 21. und 22. April zum Saisonopening ein. Hier erwarten dich die neuesten E-Bike-Trends sowie die Newcomer-Modelle der neuen Saison, die du alle ausgiebig testen kannst. Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen und besuche das Saisonopening im E-Bike Store in Fürnitz.