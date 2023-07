Mit Unterleib gegen Sicherungshaken Von Gerüst gestürzt: 32-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt Winklern - Am Donnerstagnachmittag, 20. April, war ein 32-jähriger Mann gemeinsam mit einem Kollegen damit beschäftigt, ein Gerüst an einem Wohnhaus aufzustellen. Dabei kam es zu einem folgenschweren Unfall. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) © Peter Umlauft

Beide wollten noch das letzte Bodenbrett am Ende des Gerüstes und auf der ersten Ebene, also in einer Höhe von rund zwei Metern, einhängen. Dazu stieg der 32-Jährige mit einem Fuß auf einen Metallhaken um die Schalttafel leichter greifen zu können.

Hubschrauber im Einsatz

Dabei rutschte er aber ab und stieß, bevor er auf dem Boden aufkam, mit dem Unterleib gegen den Sicherungshaken. Dadurch verletzte er sich unbestimmten Grades. Er wurde von anwesenden Personen erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 7 in das BKH Lienz geflogen.