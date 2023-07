Tragischer Arbeitsunfall Mann fand toten Arbeits­kollegen ein­geklemmt unter LKW Südoststeiermark - Ein 58-jähriger LKW-Fahrer wurde am Donnerstag bei Servicearbeiten an einem LKW zwischen Kipper und Fahrgestell eingeklemmt und erlitt tödliche Verletzungen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (139 Wörter) © 5min.at

Gegen 12.20 Uhr entdeckte ein Arbeitskollege den eingeklemmten 58-Jährigen aus dem Bezirk Südoststeiermark und setzte die Rettungskette in Gang. Von der Notärztin konnte jedoch nur mehr der Tod des Arbeiters festgestellt werden. Am Einsatz waren das Rote Kreuz mit Notärztin sowie die Freiwillige Feuerwehr Mühldorf beteiligt.

So ereignete sich der tragische Unfall

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann gegen Mittag Service- bzw. Schmierarbeiten an dem LKW-Kipper durchgeführt haben dürfte. Dazu musste der Kipper ein Stück mit der Hydraulik gehoben werden, um die Schmiernippel zu erreichen. Beim Absenken der mehreren Tonnen schweren Kippmulde geriet der Mann aus bislang unbekannter Ursache zwischen Kipper und Fahrgestell des Fahrzeuges und wurde eingeklemmt. Er erlitt dabei tödlichen Verletzungen am Oberkörper. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden, das Arbeitsinspektorat wurde verständigt und war am Unfallsort anwesend.