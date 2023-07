Folgenschwerer Sturz

Mit brennen­dem Öl über­gossen: 68-Jähriger im künstlichen Tiefschlaf

Arnoldstein - Ein 68-jähriger Mann erhitzte am Donnerstagabend in der Küche seines Wohnhauses in einem Kochtopf Öl. Plötzlich fing dieses zu brennen an und das Unglück nahm seinen Lauf.

