Dichte Rauchwolken über Spittal Feuerwehr-Groß­einsatz in Tief­garage: Das war die Brand­ursache Spittal - In einer Tiefgarage kam es heute zu einem PKW-Brand, 5 Minuten berichtete bereits. Zahlreiche Einsatzkräfte wurden alarmiert. Nun gibt es nähere Details zur genauen Brandursache. Wegen Einsturzgefahr wurde die Tiefgarage gesperrt. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (315 Wörter) © Feuerwehr Spittal an der Drau Artikel zum Thema Feuerwehr-Groß­einsatz: Brand in Spittaler Tief­garage

Ein PKW-Brand in einer Tiefgarage in Spittal an der Drau hielt am Donnerstagvormittag die Einsatzkräfte auf Trab. Die Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Mehr dazu hier.

Plötzlich kam es zum Brand

Nun wurden weitere Details zu dem Vorfall bekannt. Ein 39-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach Land, schloss eine abgeklemmte Fahrzeugbatterie des abgestellten Pkw an das Fahrzeugsystem an. Im Zuge des anschließenden Startvorganges entzündete sich die zuvor angeschlossene Batterie im Motorraum. Auf Grund der schnellen Rauch- und Brandentwicklung verließ der 39-jährige unverzüglich die Tiefgarage und verständigte die Rettungskräfte.

Gebäude wurde evakuiert

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte aus der Tiefgarage eine starke Rauchentwicklung wahrgenommen werden. In der Garage befanden sich weder eine Absaug- noch eine Sprinkleranlage. Auf Grund dessen wurde das Geschäftsgebäude umgehend durch die anwesenden Kräfte evakuiert. Atemschutzträger der eingesetzten Feuerwehren konnten den Brandherd rasch lokalisieren und umgehend löschen. Anschließend wurde der Rauch mit einem mobilen Überdruckbelüfter aus der Tiefgarage geblasen.

Großeinsatz: Tiroler Straße gesperrt

Im Einsatz standen die Feuerwehren der FF Spittal/Drau, Baldramsdorf, Seeboden, St. Peter und Olsach-Molzbichl mit gesamt ca. 90 Einsatzkräften und neun Einsatzfahrzeugen. Während der Löscharbeiten war die Tiroler Straße für circa zwei Stunden komplett gesperrt. In der Garage befanden sich insgesamt zehn Fahrzeuge, vier davon brannten aus und wurden vollkommen zerstört. Die restlichen Fahrzeuge wurden teils stark beschädigt.

Brandursache

Auf Grund der Spurenlage sowie den Ausführungen des Verursachers ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als Brandursache auszugehen. Nach Beiziehung eines Ziviltechnikers wurde die Tiefgarage sowie das darüber befindliche Parkplatzareal (Garagen sowie Stellplätze) wegen Einsturzgefahr polizeilich gesperrt. Die weiteren Absperr- sowie Abstützmaßnahmen werden durch die Hausverwaltung in die Wege geleitet. Auf Grund des Brandes entstand ein hoher Sachschaden, welcher jedoch noch nicht beziffert werden kann.