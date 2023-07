Wetterprognose Zwischen Sonne und Regen: So wird das Wetter am Freitag Steiermark - Am Freitag lockern Wolken und Nebel häufiger auf und es zeigt sich in den meisten Regionen länger die Sonne. Im Laufe des Tages sind aber auch Regenschauer möglich. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (73 Wörter) © 5min.at

Die meisten Wolken dürfte es laut der GeoSphere in Summe im Oberen Murtal geben. “Am Vormittag ist es bis auf wenige Ausnahmen trocken, am Nachmittag und Abend steigt die Neigung zu kurzen Schauern wieder etwas an”, so die Wetterexperten. Die Frühtemperaturen erreich bis zu 9 Grad – im Laufe des Tages steigen sie auf bis zu 18 Grad.

So wird das Wetter in Graz:

Hier die 5-Tages-Prognose für die Stadt Graz.