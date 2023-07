Donnerstagabend

Heftiger Streit: Frau würgt Lebens­gefährten und schlägt Scheibe ein

Klagenfurt - Am späten Donnerstagabend kam es zu einem heftigen Beziehungsstreit in einer Wohnung in Klagenfurt. Gegen eine 51-jährige Frau musste eine Wegweisung, ein Betretungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen werden.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (114 Wörter)