Donnerstagabend Pfarrer (60) hörte Ein­brecher und wählte den Notruf Bezirk Klagenfurt-Land - Unbekannte brachen am Donnerstagabend, dem 20. April 2023, in ein Pfarrgebäude im Bezirk Klagenfurt-Land ein. Der 60-jährige Pfarrer alarmierte die Polizei. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (97 Wörter)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich am Donnerstagabend Zutritt zu einem Pfarrgebäude im Bezirk Klagenfurt-Land. In der Folge durchsuchten sie die Büroräumlichkeiten und stahlen aus Geldkassetten einen Geldbetrag in derzeit unbekannter Höhe. Durch die verdächtigen Geräusche wurde der 60-jährige Pfarrer auf das Geschehen aufmerksam und verständigte per Notruf die Polizei. “Zu seinem eigenen Schutz sperrte er sich dann in seine Privaträumlichkeiten ein”, erklären die Beamten. In der Zwischenzeit dürfte den Tätern die Flucht aus einem ebenerdigen Fenster gelungen sein. Eine örtliche eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.