Trotz schlechtem Wetter: Tausende Pilger bei Vierberge­lauf mit dabei St. Veit an der Glan - Ausgerüstet mit warmer Kleidung, gutem Schuhwerk und Regenschutz marschierten tausende Kärntnerinnen und Kärntner in der Nacht von Donnerstag auf Freitag den Magdalensberg, den Ulrichsberg, den Veitsberg und den Lorenziberg. Für viele geht es nun in den Endspurt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (167 Wörter) #GOODNews © Pressestelle der Diözese Gurk

Es ist eine uralte Tradition: Tausende Teilnehmer aus ganz Kärnten nehmen jedes Jahr am Vierbergelauf teil. Die Wallfahrt führte sie auch heuer in der Nacht vom 20. auf den 21. April 2023 über den Magdalensberg, den Ulrichsberg, den Veitsberg und den Lorenziberg. Am späten Nachmittag werden die meisten von ihnen den 52 Kilometer langen Marsch beendet haben.

Mehr als 2.000 Höhenmeter

Den Auftakt zum Vierbergelauf bildet in der Nacht auf den sogenannten „Dreinagelfreitag“ eine Mitternachtsmesse am Magdalensberg. Während Pilgermarsches über die vier Berge rings um St. Veit an der Glan legen die Wallfahrer in rund 16 Stunden mehr als 2.000 Höhenmeter zurück. Im Rahmen des Vierbergelaufs werden insgesamt fünf heilige Messen gefeiert und drei Andachten gehalten.

Auch Jauntaler Dreibergelauf findet statt

Zeitgleich startete übrigens der Jauntaler Dreibergelauf mit einer Mitternachtsmesse in der Wallfahrtskirche auf dem Lisnaberg. Die Wallfahrt führte die Pilger dann etwa 27 Kilometer über St. Luzia und Heiligenstadt nach Heiligengrab, wo die heilige Messe mit Dechant Ivan Olip um ca. 9.15 Uhr den Abschluss bildet.