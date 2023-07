500 Euro für Erwachsene, 250 Euro für Kinder – Der Klimabonus wurde 2022 an jene ausbezahlt, die seit mindestens 183 Tagen mit Hauptwohnsitz in Österreich gemeldet sind. 2023 sollen bei der Auszahlung die selben Voraussetzungen gelten wie heuer. Die Höhe des Bonus fällt jedoch geringer aus. Im neuen Jahr wird der Klimabonus nämlich regional gestaffelt ausgezahlt – je nach Wohnort bekommst du also zwischen 100 und 200 Euro.

4 Stufen im Überblick