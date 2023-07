Schiunfälle und andere Notfälle Nassfeld: ARA-Notarzt­hubschrauber flog heuer 185 Einsätze Nassfeld - Am Ostermontag hat der Notarzthubschrauber „ARA-3“ der ARA-Flugrettung am Nassfeld seinen Dienst wieder eingestellt. In 124 Einsatztagen gab es 185 Alarmierungen. Der Großteil der Einsätze waren alpine Sport- und Freizeitunfälle. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (230 Wörter) Am Nassfeld meisterte der „ARA-3“ 115 Schiunfälle. © ARA/Fati Kurtaj

Im Schigebiet Nassfeld wurde nicht nur der Liftbetrieb eingestellt, auch der Notarzthubschrauber “ARA-3” wechselte in die wohlverdiente Sommerpause. Die Bilanz, welche die ARA Flugrettung nach ihrer zweiten Saison am Nassfeld zieht, könne sich sehen lassen. “Die Einsatzzahlen, auf die wir keinen Einfluss haben, sind das eine. Für uns zählt aber vor allem, dass die Operation absolut sicher und zuverlässig funktioniert. Und das haben unsere Crews wieder perfekt hinbekommen. Es gab keinen einzigen flugbetrieblichen Zwischenfall in der gesamten Saison”, erklärt ARA-Geschäftsführer Thomas Jank.

185 Alarmierungen

Von den insgesamt 185 Einsätzen wurden 115 in Folge von Schiunfällen am Nassfeld absolviert. Abseits des Schigebietes versorgte der „ARA-3“ weitere 21 alpine Sport- und Freizeitunfälle. In 40 Fällen konnte bei internistischen und neurologischen Notfällen, Verkehrsunfällen oder Unfällen im Haushalt in der Region notfallmedizinische Hilfe geleistet werden. Viermal stand der Rettungs-Heli für sogenannte Sekundäreinsätze, also Flüge von Krankenhaus zu Krankenhaus, zur Verfügung. Fehleinsätze gab es fünf zu verzeichnen.

Notarzthubschrauber bleibt langfristig am Nassfeld

“Die Zusammenarbeit mit der ARA Flugrettung funktioniert perfekt. Der Helikopter stellt nicht nur für unser Schigebiet eine Aufwertung dar, sondern er ist für die gesamte Region sehr wichtig. Deshalb haben wir vor wenigen Tagen mit der ARA Flugrettung einen Kooperationsvertrag über mehrere Jahre geschlossen”, verrät Christian Krisper, Vorstand der Bergbahnen Pramollo AG, abschließend.