Medizin-Auf­nahmetest: Heuer 2.589 An­meldungen für 370 Plätze in Graz

Graz - Ende März endete die Anmeldefrist für eine Teilnahme an den gemeinsamen Aufnahmeverfahren der Medizinischen Universitäten in Wien, Innsbruck und Graz sowie an der Medizinischen Fakultät der Johannes Kepler Universität Linz. Insgesamt haben sich 15.400 Personen verbindlich für die Aufnahmeverfahren am 7. Juli angemeldet.

von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (124 Wörter)