Sirenenalarm

Feuerwehr-Großeinsatz: Wohn­haus in Ober­millstatt steht in Flammen

Obermillstatt - Freitagmorgen ertönten die Sirenen im Bezirk Spittal an der Drau. Ersten Informationen zufolge brennt ein Wohnhaus in Obermillstatt. #Update - Der Einsatz konnte in der Zwischenzeit beendet werden.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (106 Wörter)