Dieses Wochenende

Ossiacher See ist zum 18. Mal autofrei

Ossiacher See - Am Sonntag, dem 23. April 2023, machen Autos wieder Platz für tausende Radfahrer aus ganz Kärnten. Aus diesem Grund kommt es zwischen 9.30 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen und Straßensperren rund um den Ossiacher See.