Polizei sucht Hinweise Plötzlich Messer gezückt: Grazer (20) beim Zigaretten­kauf brutal ausgeraubt! Gries - Beim Zigarettenkauf an einem Automaten wurde ein 20-Jähriger in der Nacht auf Freitag, 21. April 2023, Opfer eines Raubüberfalls. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen zum Täter-Fahrzeug mit LB-Kennzeichen und einem höchstwahrscheinlich verletzten Tatverdächtigen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (232 Wörter) © 5min.at

Kurz vor 2.00 Uhr begab sich der 20-jährige Grazer zu einem Zigarettenautomaten in die Kapellenstraße, um sich dort Zigaretten zu kaufen. Als er bereits vor dem Automaten stand, näherte sich plötzlich ein Pkw. In der Folge stieg ein bislang unbekannter Mann aus dem Fahrzeug aus und ging sofort auf den 20-Jährigen los. Dabei versetzte der Unbekannte dem Grazer einen Schlag ins Gesicht. In Folge dessen fiel die Geldbörse des Mannes sowie Bargeld zu Boden. Dieses nahm der Täter an sich. Als sich der 20-Jährige schließlich verteidigte, zog der Unbekannte ein Messer, stach in die Richtung des Grazers und flüchtete unerkannt.

Der 20-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht, am Bauch sowie an der Hand. Er wurde vom Roten Kreuz medizinisch erstversorgt und ins LKH Graz gebracht. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang ohne Erfolg.

Mit dunklem Fahrzeug und Verletzung auf der Flucht

Der Tatverdächtige flüchtete in der Folge mit einem dunklen Pkw (Audi A3, 3-türig) und LB-Kennzeichen in Richtung Unterführung-Kapellenstraße. Der Täter selbst dürfte beim Raub im Gesicht verletzt worden sein. Laut Personsbeschreibung soll es sich um einen Mann osteuropäischen Aussehens im Alter von etwa 18 bis 21 Jahren gehandelt haben. Er dürfte etwa 170 Meter groß sein, hatte kurze Haare (keinen Bart) und trug schwarze Bekleidung. Raubermittler der Grazer Kriminalpolizei haben die Ermittlungen übernommen.