Bei Kontrollen Anzeige: Polizei zog wieder LKW mit schweren Mängeln aus dem Verkehr Deutschlandsberg - Bei technischen Kontrollen im Bereich der Radlpass Straße (B76) zogen Polizei und ASFINAG am gestrigen Donnerstag, 20. April 2023, einen desolaten Lkw aus dem Verkehr. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (134 Wörter)

In den gestrigen Nachmittagsstunden führte eine Verkehrsstreife des Bezirkspolizeikommandos Deutschlandsberg schwerpunktmäßige Verkehrskontrollen im Bereich der B76 bei Lannach durch. Dabei hielten die Beamten den Lkw einer österreichischen Speditionsfirma in Fahrtrichtung Deutschlandsberg an, um ihn einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle zu unterziehen.

Schwere Mängel festgestellt

Bei einer technischen Kontrolle des Schwerfahrzeuges mit Mitarbeitern der ASFINAG stellten die Kontrollorgane in der Folge mehrere schwere Mängel am Fahrzeug fest. Darunter fielen – neben einer gesprungenen Windschutzscheibe – nicht ordnungsgemäße Radlager, ein Luftverlust der Kupplung oder auch Korrosionsschäden an mehreren tragenden Teilen. Sogar ein Mangel am Bremssystem (Totalausfall der linken Radbremse an der 1. Achse) wurde festgestellt, wodurch „Gefahr im Verzug“ gegeben war.

Polizisten untersagten dem 31-jährigen Lkw-Lenker daraufhin die Weiterfahrt. Zudem wurden Kennzeichen und Zulassungsschein an Ort und Stelle abgenommen. Der Mann wird angezeigt.