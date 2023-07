Freitagmorgen

Unfall auf der Drautal Straße: Lenkerin krachte gegen Leit­schiene

B100 Drautal Straße - Eine 53-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Spittal an der Drau kam am Freitagmorgen, dem 21. April 2023, von der B100 Drautal Straße ab. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Lendorf und Spittal an der Drau.

