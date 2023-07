Am 1. Mai Mitlaufen, helfen und gewinnen: Kärntner Linien sind stolze Partner des Frauenlaufs Velden - Geballte Frauenpower am kommenden Staatsfeiertag für die Pink Ribbon Aktion der österreichischen Krebshilfe: Mitlaufen, helfen und unter anderem tolle Reisen und Preise gewinnen. Öffis bringen Sportlerinnen kostengünstig und stressfrei zur Veranstaltung! von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (200 Wörter) Werbung © Knaus

Der I like it Frauenlauf findet bereits zum fünften Mal am 1. Mai in Velden am Wörthersee statt. Mitmachen bringts: Fünf Kilometer sind für die Teilnehmerinnen zu bewältigen. Egal ob laufen, joggen, walken oder gehen: Dabei sein ist alles, ganz unter dem Motto „Emotionen – Spaß – Bewegung.“ Zudem unterstützt jede Teilnehmerin die österreichische Krebshilfe und trägt zur Unterstützung von Brustkrebspatientinnen in Kärnten bei.

Öffentlich anreisen spart CO2 und Stress

Bus und Bahn bringen die Sportlerinnen sicher und zuverlässig nach Velden! Unser Ticket-Tipp für kluge Wochenendsportlerinnen: Das Freizeit-Ticket ist eine Tagesnetzkarte an Wochenend- und Feiertagen für das gesamte Nahverkehrsangebot der Kärntner Linien. Grenzenlose Fahrt um nur 11 Euro pro Tag für den gesamten 1. Mai zum Frauenlauf und wohin auch immer. Unbegrenzt in ganz Kärnten unterwegs mit den S-Bahnen, allen Regionalbuslinien und Stadtverkehr Klagenfurt und Villach.

Die Kärntner Linien sind stolz Partner dieses Events zu sein

Zur Belohnung nach dem Laufen nehmen alle Teilnehmerinnen im Rahmen der Veranstaltung automatisch am Gewinnspiel teil. Für noch mehr Motivation sponsern die Verkehrsverbund Kärnten GmbH und die Verkehrsunternehmen der Kärntner Linien großartige Preise für die Sportlerinnen dazu: