Großflächige LED Walls Eventwerbung? Mit monitor­werbung ein echtes Heimspiel! Kärnten - Der SV Feldkirchen kündigt all seine Heimspiele auf der großflächigen LED Wall von monitorwerbung Kärnten an und sichert sich so die Aufmerksamkeit und Unterstützung der Fans. Werbung Eventwerbung? Mit monitorwerbung Kärnten ein echtes Heimspiel. Das weiß auch der SV Feldkirchen, der all seine Heimspiele auf der großflächigen LED Wall von monitorwerbung Kärnten ankündigt.

Wenn Spieltag ist, sind die da! Die Fans des SV Feldkirchen stehen voll hinter ihrem Verein, der sich auf ihre Unterstützung verlassen kann. Speziell bei den Heimspielen spürt die Kärntner Liga-Mannschaft den Rückhalt, den sie in ihrer Region genießt. „Wir versuchen immer, so viele Menschen wie möglich in die Nimo-Arena zu locken. Denn ohne Fans, kein Heimvorteil. Als ’12. Mann’ leisten sie einen nicht zu unterschätzenden Beitrag. Sowohl, was die Stimmung und Emotion, als auch die Leistung der Spieler betrifft“, ist sich SV-Vorstandsmitglied Gerhard Schreilechner sicher.

“Das System ist ebenso einfach wie genial.”

Um möglichst viele Unterstützer ins Stadion zu bringen, setzt er seit Jahren auf die Bewerbung der rund 15 Heimspiele auf der LED Wall von monitorwerbung, die in Feldkirchen täglich mehr als 10.000 Autofahrer erreicht. Mit Erfolg. „Für uns hat sich gezeigt, dass Werbung auf den digitalen Außenwerbeflächen bei den Fans ankommt“, so Schreilechner. Da er selbst die Sujets gestaltet, hat sich für ihn zudem die Tatsache bewährt, dass er diese selbst hochladen und auf der LED Wall ausspielen kann. „Das System ist ebenso einfach wie genial. Ich kann die Kampagne terminisieren und wenn’s schnell gehen muss, sofort online stellen. Diese Reaktionszeit und Flexibilität hat man bei keinem anderen Medium“, so Schreilechner, der immer auch den Sponsor auf der digitalen Werbefläche mittransportiert. Zu sehen sind die Terminankündigungen jeweils in der Woche vor dem Match und am Spieltag selbst.

SV Feldkirchen Vorstandsmitglied Gerhard Schreilechner spielt die Sujets selbst auf den LED-Walls aus, was ihm maximale Flexibilität und schnelle Reaktionszeiten ermöglicht. © SV Feldkirchen

monitorwerbung unterstützt Vereine mit eigenem Kultur- und Eventpaket

Ein begrenztes Budget. Eine oft sehr regionale Zielgruppe. Nur ein Termin, bei dem alles klappen muss und die Menschen animiert werden sollen, ihn wahrzunehmen. Die Bewerbung von Veranstaltungen ist gerade für kleine Vereine eine echte Herausforderung. „Deshalb haben wir ein eigenes Kultur- und Eventpaket geschnürt, mit dem wir Vereinen unter die Arme greifen. Sie erhalten eine Woche LED-Wall Werbung für 112, – statt 142,- Euro pro Standort“, so monitorwerbung Geschäftsführer Andreas Lanner. Ein weiterer Vorteil von digitaler Außenwerbung: Es fallen keine Druckkosten an und sollte es (etwa aufgrund von Schlechtwetter) zu einer Terminverschiebung kommen, kann man sofort reagieren.