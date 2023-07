Auf Entdeckungskurs Bei gefüh­rten Expeditionen kann man die Grazer Bäche erforschen Graz - Gleich fünf Exkursionen werden heuer von Mai bis August an den faszinierenden Lebensraum Bach angeboten. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (223 Wörter) © Naturschutzbund

Ausgerüstet mit Netzen und Keschern ist die Grazer Bevölkerung eingeladen,verschiedene Grazer Bachläufe zu erforschen: Wovon ernähren sich die wasserbewohnenden Tiere? Was brauchen sie für eine erfolgreiche Fortpflanzung? Was sagt ihr Vorkommen über den ökologischen Zustand des Baches aus? Wie beeinflussen invasive Neophyten das Leben an den Bächen? Warum brauchen wir ökologisch intakte Bäche? Im Rahmen der Bach-Expeditionen sollen auch Bedrohungen für unsere Bäche wie harter Uferverbau, Sohlpflasterung, Wasserentnahme, Verunreinigung usw. sowie potentielle Verbesserungsmaßnahmen thematisiert werden.

Was tummelt sich in und an den Grazer Bächen?

Köcherfliegen, Krebse, Libellen, Fische, Vögel und viele andere Tiere leben in und an unseren 52 Grazer Bächen. In Ergänzung zu den drei allgemeinen Bach-Expeditionen finden heuer erstmals auch zwei Spezial-Expeditionen statt, bei denen jeweils eine wichtige und artenreiche aquatische Insektengruppe mit auffälliger Erscheinung im Bach erkundet wird: Köcherfliegen bzw. Eintagsfliegen werden aus dem Bachbett entnommen, unter einem Stereomikroskop betrachtet und ihre Lebensweise erforscht. Veranstaltet werden die Führungen vom Naturschutzbund. Die Stadt Graz stellt dafür Fördermittel zur Verfügung, weshalb die Teilnahme an den Expeditionen kostenlos ist. Bürgermeisterin Elke Kahr: “Im Grazer Stadtgebiet fließen mehr als 50 Bäche. Das ist vielen gar nicht bewusst. Es ist wichtig, allen diesen Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen näherzubringen.”