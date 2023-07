Premiere Showtime am Schwarzl­see: Circus Louis Knie kommt mit neuem Programm nach Graz Graz - Das „Meer der Grazer“, wie der Schwarzlsee auch genannt wird, ist um eine Attraktion reicher. Vom 21. April bis zum 21. Mai 2023 präsentiert Österreichs traditionellster Zirkus, der Circus Louis Knie, das neues Programm „It’s Showtime“ im Schwarzl Freizeitzentrum. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (481 Wörter) © Jolanda Hofmann

Das Programm entführt die Besucher in eine nostalgische Zirkuswelt wie in der „guten alten“ Zeit. „Diese Zirkuswelt ist einmalig. Es duftet nach Zuckerwatte und Popcorn, alles leuchtet und glitzert und die Stimmung unter der Zirkuskuppel oszilliert zwischen atemloser Spannung bei den Luftakrobaten und Kinderlachen, wenn die Clowns und Tiere durch die Manege toben“, freut sich der Zirkusdirektor Louis Knie Junior schon auf das einzige Gastspiel in der Steiermark am Schwarzlsee. Warum Louis Knie nicht direkt in Graz die Zelte aufschlug, hat einen einfachen Grund: Platzmangel! „Aufgrund unserer 16 Sattelschlepper und der großen Zeltanlagen haben wir uns für das Schwarzl Freizeitzentrum entschieden, wo auch das neue Messegelände der Stadt Graz entstehen wird und wir eine Show ohne Kompromisse realisieren können“, so Knie. Und noch jemand fiebert dem Auftritt entgegen: Don Christian. Christian gehört nicht nur zur absoluten Spitze der europäischen Entertainer, er stammt auch aus Graz! „Nach so vielen Jahren im Ausland ist es natürlich etwas ganz Besonderes, wieder in meiner alten Heimatstadt auftreten zu dürfen!“

Gewinner des Monte-Carlo Zirkusfestivals

Aus „Bella Italia“ kommt der erst 21-jährige Italiener Vioris Zoppis. Seine Ausbildung und Spezialisierung auf den „Luftgürtel“ begann im Alter von nur elf Jahren an der Akademie für Zirkuskünste in Verona. Diese hochwertige Ausbildung befähigte ihn zur Teilnahme am internationalen Zirkusfestival von Monte-Carlo, wo er den „Golden Clown“ gewann, eine der höchsten Auszeichnungen der Circus Welt.

Dreifacher Salto Mortale am Trapez, rasante BMX-Show

Nicht weniger spektakulär ist die Premiere der „The Flying Henriquez“ bei Louis Knie junior. Die Chilenen begeistern mit Sprüngen, Würfen, Salti, Pirouetten und – absolut halsbrecherisch – einem dreifachen Salto Mortale am Flugtrapez. Nicht minder ungefährlich ist die Show der „Freestyle BMX Riders“, die mit Rückwärtssalti am Rad und spektakulären Sprüngen den Blutdruck des Publikums nach oben treiben. Der Schwerkraft widersetzt sich auch Ludmilla Valla-Bertini aus der achten Generation einer berühmten Akrobaten-Familie. Ihre Fuß-Jonglage überzeugt durch Präzession und spielerischer Leichtigkeit.

Anmutige Artistinnen und edle Dressuren

Aus der Goldenen Stadt Prag kommt Nicole Berousek, die mit bezaubernder Leichtigkeit und einem Augenzwinkern ihre Hula-Hoop-Reifen kreisen lässt. Durch ihre temporeiche Darbietung mit quirligen Hunden bringt Nicole Schwung in die Manege und erobert im Nu die Herzen der Zuschauer. Louis Knie jun. ist nicht nur der Direktor der Show, sondern auch ist ein exzellenter Tierlehrer. Er präsentiert jene Tiere, mit denen die Geschichte des klassischen Circus vor über 250 Jahren begonnen hat – edle Pferde. Mächtige Araberhengste zeigen harmonische Laufarbeiten, bei denen alle kunstvollen Figuren einer anspruchsvollen Freiheitsdressur vereint werden. In seiner Eseldressur zeigt Robert Stipka eine perfekte Kombination aus Kunstfertigkeit, Charme und Humor. Robert führt die Tiere mit Leichtigkeit durch eine Reihe von Tricks und Übungen. Für Schwung sorgt auch das Circusballett, die Dolly Power Dancers, die mit klassischen, aber auch modernen Tanzelementen feminin-poetische Kontrapunkte setzen.