Novum Bildungszentrum Super! Villach be­kommt eine neue Volks­schule & Kinder­garten Villach - Die Bauarbeiten zum neuen Novum Bildungsprojekt laufen auf Hochtouren. Die Trinity Schule sowie ein Kindergarten samt Kindertagesstätte ziehen in die neuen Räumlichkeiten ein. Im September, rechtzeitig zum Schuljahr 2023/24, werden die Pforten geöffnet. von Sabrina Tischler

Noch heuer im September zieht die Trinity Schule Villach in den neuen Standort in der Werner-Kofler-Straße 9. Neben der Volksschule kommt auch der alterserweiterte Kindergarten “Kleine Freunde” samt Kindertagesstätte in das neu errichtete Novum Bildungszentrum. “Die Bauarbeiten für die Räumlichkeiten laufen alle nach Plan”, zeigt sich Heidemarie Travnik, die Direktorin der Trinity christlichen Privatschule, erfreut. Realisiert wird das neue Bauprojekt von “Novum Locations” und dem Wiener Architekten Helmut Hürner.

Aus ABC wurde Trinity

Die Trinity Schule Villach war einigen früher bestimmt unter dem Namen ABC Privatschule beim Standort Karawankenweg 2 bekannt. Aufgrund der personellen Neubesetzung der Schulleitung kam es zum Namenswechsel. “Wir haben auch das pädagogische Unterrichtskonzept geändert. Das Konzept der Trinity Klagenfurt wurde übernommen”, erklärt die Direktorin gegenüber 5 Minuten.

Keine “Kirchen-Schule”

Einige mögen sich die Frage stellen, ob jetzt nur Kinder mit christlichem Bekenntnis aufgenommen werden. “Wir sind eine konfessionelle (christliche) Privatschule, aber keine ‚Kirchen-Schule‘. Kinder jeder Konfession oder auch ohne Konfession sind bei uns willkommen. Der Schulbesuch ist nicht mit einer Kirchen- oder Religionszugehörigkeit verbunden”, heißt es. Weiters setzt Trinity auf Kleingruppenklassen, maximal zwölf Kinder werden von einer Lehrperson unterrichtet. Mehr zu Trinity könnt ihr hier erfahren.