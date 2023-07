Bis Ende 2025

Millionen-Investition: Mobilitäts­drehscheibe ent­steht in Kappel am Krappfeld

Kappel am Krappfeld - Die Bahnhaltestelle in der Gemeinde Kappel am Krappfeld wird in den nächsten Jahren zu einer modernen, barrierefreien Mobilitätsdrehscheibe ausgebaut.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (112 Wörter)