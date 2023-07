Tierschützer im Einsatz "Ver­heerende Zustände": Hund "Rolfi" war sechs Jahre lang an Kette gefesselt Leibnitz/Graz - Nicht einmal zwei Meter lang war die Kette, an der Hund Rolfi sein Dasein fristen musste. Durch eine anonyme Meldung an das Tierinspektorat des Aktiven Tierschutz Austria kam der Fall ans Tageslicht. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (245 Wörter) © Aktiver Tierschutz Austria

Seit rund eineinhalb Monaten ist das Tierinspektorat des Aktiven Tierschutz Austria wieder aktiv – in der gesamten Steiermark. Kürzlich wurde Tierinspektor Marc Schäfer ein besonders drastischer Tierschutzfall im Bezirk Leibnitz gemeldet: Ein Hund soll permanent an der Kette hängen. Vor Ort angekommen war für die Tierschützer schnell klar, dass diese Meldung keine Übertreibung war. Auf einem völlig verwahrlosten Anwesen wurde der Hund gleich gesichtet und die Lebensumstände des Tieres einfach unvorstellbar traurig: An eine kurze, nicht einmal zwei Meter lange Kette gefesselt, fanden sich nur im Radius der Kettenlänge von den Pfoten abgetretene Pfade und Kotstellen mit uralten Exkrementen. „All das weist ganz deutlich auf eine regelmäßige Haltung hin“, so Schäfer.

Verletzungsgefahr und Verzicht

Der Zustand der Hütte soll ebenfalls verheerend gewesen sein: keine Isolierung, keine Polsterung, hervorstehende Nägel und gesplittertes Holz. Alles andere als eine adäquate Unterbringung für einen Hund, sondern eine schlimme Verletzungsgefahr. Der Fall wurde dem Veterinärreferat Leibnitz gemeldet. Der Besitzer soll eine Frist von zwei Wochen bekommen haben, um die Haltungsbedingungen im Sinne des Tierschutzes zu verändern. Nach abgelaufener Frist habe er sich allerdings dazu entschieden, den Rüden abzugeben. So fand Rolfi den Weg in die Arche Noah. “Momentan muss er noch in Quarantäne bleiben, weil er keinen nachweisbaren Impfstatus aufweist. Sobald alle Immunisierungen abgeschlossen und die Quarantänezeit vorbei ist, ist er auf der Suche nach einem artgerechten Zuhause”, teilen die Mitarbeiter mit.