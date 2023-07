Warnung in sozialen Medien Kamera vor Veldener Casino: Wird damit tatsächlich Ge­schwindigkeit ge­messen? Velden am Wörthersee - Eine Kamera, welche die Geschwindigkeit misst? Angeblich soll eine solche kürzlich in Velden am Wörthersee installiert worden sein. Aber ist da tatsächlich etwas dran? Wir haben nachgefragt. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (129 Wörter) Social Media © Montage: 5min.at & klagenfurt_elite

So mancher bekam wohl einen Schreck, als er sich gestern durch die Storys der Instagramplattform klagenfurt_elite klickte. Man habe die Info bekommen, dass vor dem Casineum in Velden am Wörthersee eine Kamera installiert worden ist, hieß es. Mit dieser soll künftig die Geschwindigkeit in der hiesigen Begegnungszone gemessen werden. Aber ist da tatsächlich etwas dran? Wir haben nachgefragt.

Das sagt die Landespolizeidirektion

“So modern sind wir noch nicht”, lacht Kontrollinspektor Markus Dexl von der Landespolizeidirektion Kärnten im Gespräch mit 5 Minuten. Geeichte Messgeräte in dieser Form und Größe gebe es noch nicht. Er kann also beruhigen: “An dieser Stelle wird keine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt.” Dennoch appelliert er an die Bevölkerung, sich an die vorgeschriebenen 20 km/h in der Begegnungszone zu halten.