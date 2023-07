Ähnlicher Vorfall vor wenigen Tagen Kurios: Nächster Fahrer "versenkt" sein Auto Hart bei Graz - Zum zweiten Mal in nicht einmal einer Woche wurde die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz zu einem eher kuriosen Einsatz gerufen. Neuerlich musste ein Auto geborgen werden. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (173 Wörter) © FF Hart bei Graz Artikel zum Thema "Skurriler" Einsatz: Feuerwehr musste Auto hunderte Meter weit ber­gauf schieben

“Liegt es am Mond?”, fragt sich die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz nach dem nächtlichen Einsatz gestern. Denn zum zweiten Mal in wenigen Tagen musste man ausrücken, um ein Auto zu “bergen”. Um 21.51 Uhr ging es gestern spät abends zum Pachernweg, wo ein Fahrer sein Auto “auf einem weichen und nassen Waldweg mehr oder weniger versenkt hatte und in einer Regenrinne festsaß”, so die Florianis auf Facebook. Er kam weder vor noch zurück und auch der ÖAMTC, der vor Ort war, konnte nicht weiterhelfen.

Auto in Kleinarbeit auf Straße geschoben und “gewaschen”

Mittels hydraulischem Akkubergegeräten wurde der Wagen also von der Feuerwehr angehoben und danach in mühevoller Kleinarbeit aus seiner misslichen Lage befreit. Anschließend wurde er noch mit Wasser von der Feuerwehr gewaschen, um die Straße nicht schmutzig zu machen. Aus gegebenem Anlass rät die Feuerwehr Hart bei Graz nun noch via Social Media, “das Befahren von nicht befestigten Wald- und Wiesenwegen mit dafür nicht ausgelegten Fahrzeugen aus Sicherheitsgründen zu unterlassen”.