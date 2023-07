„Vorbeugen.Schützen.Impfen“ Ab Montag: Impfwoche in Kärnten findet statt Kärnten - Heuer findet die Europäische Impfwoche vom 24. bis 28. April statt und am 25. April gibt es einen langen Impftag speziell für Berufstätige. Unter dem Motto „Vorbeugen.Schützen.Impfen“ soll auf die zentrale Bedeutung und den Nutzen von Impfungen hingewiesen werden und eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung stattfinden, so das Land Kärnten. von Sabrina Tischler 2 Minuten Lesezeit (278 Wörter) © Fotolia

“Das Land Kärnten bietet in dieser Woche unterschiedliche Impfungen an – diese werden in unseren Gesundheitsämtern durchgeführt. Wichtige Impfungen wie etwa gegen Mumps, Masern, Röteln (MMR-Impfungen), FSME, Hepatitis B und auch HPV sind nun möglich. Die Ärztekammer für Kärnten und der niedergelassene Bereich sind wichtige Kooperationspartner und wir arbeiten hier abgestimmt zusammen”, so Landesrätin Beate Prettner. Im Rahmen der europäischen Impfwoche werden in den Kärntner Gesundheitsämter vom 24. bis 28. April unterschiedlichste Impfungen durchgeführt. Am 25. April gibt es dann den Langen Impftag für Berufstätige.

“Krankheiten kennen kein Alter – Impfungen auch nicht”

„Schutzimpfungen gehören zu den wirksamsten Präventivmaßnahmen gegen verschiedenste Infektionskrankheiten. Die fachkundige Aufklärung, Beratung und ein niederschwelliges Angebot rund um Impfungen ist eine wesentliche Säule in der ärztlichen Behandlung im niedergelassenen Bereich. Infektionskrankheiten kennen kein Alter – Impfungen auch nicht. Laut Empfehlungen der WHO soll jeder Arztkontakt dazu genutzt werden, zu prüfen, ob notwendige Impfungen durchgeführt wurden oder – wenn nötig – nachgeholt werden können. Dies kann bei den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten jederzeit durchgeführt werden. Kostenlose Impfungen gegen bestimmte Infektionskrankheiten sind darüber hinaus bei allen am Impfkonzept des Landes Kärnten teilnehmenden Ärzten erhältlich”, erläutert Ärztekammer-Präsident Markus Opriessnig.

Aus der Vorsorgemedizin kaum wegzudenken

Prettner betont: „Impfungen sind aus der Vorsorgemedizin kaum wegzudenken, denn sie sind die wichtigsten und wirkungsvollsten Maßnahmen in diesem Feld. Die Bevölkerung immer wieder darauf hinzuweisen, ist daher umso notwendiger.“ Nicht zu vernachlässigen sei es auch Auffrischungsfenster im Blick zu behalten, um den Impfschutz aufrechtzuerhalten und vor möglichen, schwerwiegenden Komplikationen geschützt zu bleiben, wie Prettner unterstreicht.