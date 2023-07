Gegen Tabellenführer Salzburg Spitzenspiel in Graz: Sturm könnte Tabellen­führung übernehmen Graz - Am kommenden Sonntag kommt es in der Grazer Merkur-Arena zu einem ganz besonderen Fußball-Leckerbissen. Beim Duell zwischen Sturm und Salzburg geht es um nicht weniger als die Tabellenführung. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (184 Wörter) Am Sonntag geht's im Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga um nicht weniger als die Tabellenführung. © Elisa Auer

Nicht viele Mannschaften können in der jüngeren Vergangenheit von sich behaupten, den Serienmeister und Ligakrösus Red Bull Salzburg besiegt zu haben. Sturm Graz scheint jedoch für die Überflieger der heimischen Fußball-Bundesliga fast schon so etwas wie ein Angstgegner geworden zu sein. Eine einzige Niederlage haben die Salzburger in dieser Saison in der Liga bisher kassiert und das ausgerechnet in Graz am zweiten Spieltag.

Drei Spiele und kein Salzburger Sieg

Weder das zweite Duell in Salzburg noch das Cup-Duell konnten die Salzburger daraufhin für sich entscheiden. Im Cup warf man den mehrmaligen Cup-Sieger im Elfmeterschießen dann sogar raus. Die erfolgsverwöhnten Salzburger haben in dieser Saison also noch kein Erfolgserlebnis gegen den steirischen Titelrivalen verbuchen können.

Beide Teams haben schon Punkte liegen gelassen

Mit den ersten drei Runden der Meistergruppe sind sicher beide Mannschaften nicht vollends zufrieden, hat Salzburg doch schon vier und Sturm drei Punkte liegen gelassen. Am Sonntag (Anpfiff um 17 Uhr) wird sich entscheiden, ob das Titelrennen weiterhin offen bleibt oder ob Salzburg den Abstand auf den ersten Verfolger auf fünf Punkte ausbauen kann.