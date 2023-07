Statistik zeigt 164.000 Steirer armuts­gefährdet - Frauen betrifft es stärker als Männer Steiermark - In der Steiermark hat sich laut den "Steirischen Statistiken" die Armutsgefährdung seit 2004 nicht signifikant verändert. Die Quote liegt aktuell bei 13,4 Prozent, wonach 164.000 Steirer armutsgefährdet sind. Entscheidende Faktoren sind Herkunft, Bildung und Art der Beschäftigung. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (282 Wörter) SYMBOLFOTO © Pixabay

Laut dem achten umfangreichen Armutsbericht der Landesstatistik Steiermark zu Armutsgefährdung, Einkommen und Lebensbedingungen der Steirer lag das mittlere verfügbare Netto-Jahreseinkommen der steirischen Haushalte bei rund 40.000 Euro, wobei das schwächste Einkommensviertel maximal knapp 25.000 Euro jährlich übrig hatte, das stärkste Viertel zumindest 61.080 Euro. “Im europaweiten Vergleich erkennt man, dass die Ergebnisse der Steiermark meist deutlich besser als im EU-Schnitt sind und sich fast durchwegs im oberen besseren Drittel der EU befinden”, so Martin Mayer von der Abteilung 17 – Statistik und Geoinformation.

Quote wäre ohne Sozialsystem wohl viel höher

Laut den “Steirischen Statistiken” hat sich die Armutsgefährdungsquote seit 2004 nicht signifikant verändert und liegt aktuell bei 13,4 Prozent. 164.000 Steirer sind also armutsgefährdet. Die Quote ist damit etwas niedriger als jene von Österreich. “Ohne Sozialsystem läge die Armutsgefährdung in der Steiermark bei 45 Prozent”, meint das Land in einer Aussendung. Besonders stark ausgeprägt ist die Armutsgefährdung bei Haushalten mit kaum Erwerbsintensität, bei Arbeitslosen, bei Haushalten mit Sozialleistungen als Haupteinkommensquelle, bei Angehörigen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und bei allein Lebenden in Haushalten ohne Pension – hier überall liegt die Quote bei zumindest 30 Prozent.

“Working poor”

Ebenfalls erhoben wurde, welche Rolle der Faktor Bildung hinsichtlich Einkommen, Armutsgefährdung und Konsum hat. Dabei zeigt sich, dass das mittlere Jahreseinkommen bei Personen mit Pflichtschulabschluss mit 22.366 Euro geringer ausfällt. Bei Personen mit Matura oder Universitätsabschluss beläuft es sich bereits auf 34.809 Euro und bei Personen mit Lehre oder mittlerer Schule auf 28.068 Euro. Frauen sind stärker armutsgefährdet als Männer. Sieben Prozent der Erwerbstätigen sind in der Steiermark armutsgefährdet. Dieses Phänomen wird mit dem aus Amerika stammenden Begriff “working poor” bezeichnet.