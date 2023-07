Feierliche Inauguration Sven Fisler ist neuer Rektor der Pädagogischen Hochschule Kärnten Kärnten - Das Rektorat der Pädagogischen Hochschule Kärnten wurde heute, Freitag, im Rahmen eines Festaktes durch Bundesminister Martin Polaschek inauguriert. Nach den Grußworten erfolgte die Übergabe der Rektoratskette durch die (Gründungs)Rektorin Marlies Krainz-Dürr an Polaschek, der sie schließlich dem neuen Rektor Sven Fisler überlegte. Neben Fisler wurden auch Vizerektorin Elisabeth Windl und Vizerektor Georg Sitter feierlich eingeführt. von Sabrina Tischler 3 Minuten Lesezeit (374 Wörter) vl.: Vizerektorin Elisabeth Windl, PH-Rektor Sven Fisler, LH Peter Kaiser und Vizerektor Georg Sitter © LPD Kärnten/Wajand

Bildungsminister Martin Polaschek verwies in seinen Grußworten auf die Wichtigkeit der tertiären Bildungsinstitutionen hin und richtet abschließende Wünsche an Rektor Sven Fisler: „In der Schule begegnen einander nicht nur Lehrer sowie Schüler, es ist die Begegnung von Wissen von heute und Gesellschaft von morgen. Lehrer sind es, die diese Begegnungen gestalten. Pädagogische Hochschulen sind vor allem die Orte und Kraftquellen, die unsere Lehrkräfte darauf adäquat vorbereiten und lebenslang begleiten! Ihnen kommt eine wichtige Bedeutung zu, damit unsere Lehrkräfte einen klasse Job machen können. Ich wünsche Sven Fisler alles Gute und viel Kraft für die vielfältigen Aufgaben. Seine Erfahrungen im Bildungsmanagement kann er hier gut einbringen und mit uns das System stetig weiterentwickeln.“

Bildung als Lösung vieler Probleme

„Die Pädagogische Hochschule hat einen fixen Stellenwert im tertiären Bildungsangebot in Kärnten eingenommen“, betonte Kaiser und fuhr fort: „Bildung ist nicht nur der wichtigste Rohstoff, sondern sie beinhaltet mittlerweile soziales, kreatives, intellektuelles und emotionales Lernen.“ Bildung könne der Schlüssel zur Lösung von vielen, sich zuspitzenden Problemen sein. Kärnten habe die Schlusslichtposition im tertiären Bildungsbereich überwunden und immens aufgeholt. Mit dem transeuropäischen Verkehrsnetz entstehe in Kärnten ein neuer Wirtschafts-, Innovations- und Sozialraum der große Chancen aber auch Herausforderungen berge. Kaiser bedankte sich und wünschte dem neuen Rektorat viel Erfolg.

Über den neuen Rektor

Rektor Fisler stellte in seiner Antrittsrede die Vorhaben der PH Kärnten in den nächsten fünf Jahren vor. „Wir sind eine ambitionierte Hochschule und werden mit einer erweiterten Profilbildung unsere Attraktivität erhöhen. Damit werden wir zum wesentlichen Impulsgeber in der Alpen-Adria-Region und darüber hinaus.“ Er startete seine Amtsperiode als Rektor der Pädagogischen Hochschule Kärnten mit 1. Oktober 2022. Davor war er bereits 2,5 Jahre an diesem Standort als Vizerektor für Forschung und Entwicklung tätig. In dieser Zeit hat er maßgeblich dazu beigetragen, die PH Kärnten im Rahmen der Ziel- und Leistungsplanung österreichweit zu positionieren und förderliche Rahmenbedingungen für Forschung und Entwicklung aufzubauen (Umsetzung einer neuen Forschungsarchitektur). Zuvor war er 2,5 Jahre Vizerektor für Hochschulentwicklung, Innovationen und Ressourcen an der PH Wien, der größten Pädagogischen Hochschule in Österreich.