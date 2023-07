Gegen den WAC 2:2! Hartberg gibt Sieg nach 2:0-Führung wieder her Hartberg - Der TSV Hartberg hätte heute einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen können. Die Führung war mit 2:0 komfortabel, doch den Sieg ließ man sich wieder wegnehmen. Am Ende hieß es gegen die "Nachbarn" aus Kärnten 2:2. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (113 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Es war ein Ergebnis, dass den Hartbergern nicht wirklich half, vor allem nicht nach dem Spielverlauf. Sangaré brachte die Hartberger bereits in der 5. Minute in Führung, Tadic konnte kurz nach der Pause sogar erhöhen. Nur zehn Minuten später machte Malone mit dem Anschlusstreffer für die Wolfsberger die Partie aber noch einmal spannend. In der 76. Minute konnte dann Boakye das Spiel tatsächlich ausgleichen, womit den Hartbergern heute das selbe passierte, wie den Altachern in der vergangenen Woche, als diese bereits mit 2:0 führten, aber gegen Hartberg noch das 2:2 hinnehmen mussten. Damit liegt Hartberg vor dem morgigen Duell zwischen den beiden Tabellenschlusslichtern vier bzw. zwei Punkte vor Ried und Altach.