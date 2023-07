Verletzt wurde niemand

Brand bei Recycling-Firma: Feuer­wehren stehen zwei Stunden im Einsatz

Deutschlandsberg - Aus bislang unbekannter Ursache geriet Freitagnachmittag, am 21. April, ein Lagerplatz mit Recycling-Müll in Deutschlandsberg in Brand. Verletzt wurde niemand.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (62 Wörter)